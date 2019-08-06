الدفع بـ 12 سيارة إطفاء إخماد حريق "ماجيك لاند" بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عززت قوات الحماية المدنية بالجيزة من تواجدها بموقع حريق هائل اندلع بمدينة ملاهي "ماجيك لاند" بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي. وتم الدفع بنحو 12 سيارة إطفاء بالتنسيق مع قطاع إطفاء أكتوبر للسيطرة على الحريق وإخماده. تبين بالفحص أنه أثناء تنفيذ أحد العمال لبعض التجديدات بـ"ماكيت" إحدى المحافظات، اندلع حريق التهمه بالكامل لاسيما وأنه مصنوع من المعدن والفيبر. حسب المعاينة امتد الحريق إلى مبنى مجاور "سيملاتور"، وتسبب في احتراق السقف الخاص به، ويعكف رجال الحماية المدنية بالجيزة على إخماد الحريق.

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