أخبار مصر | "يا رايحين للنبي الغالي" معرض بمناسبة عيد الأضحى بمتحف محمد علي بالمنيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يا رايحين للنبي الغالي" معرض بمناسبة عيد الأضحى بمتحف محمد علي بالمنيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف قصر المنيل بعد غدٍ الخميس الموافق 8 أغسطس 2019، معرضًا مؤقتًا تحت عنوان "يا رايحين للنبي الغالي"، وذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها قطاع المتاحف بوزارة الآثار احتفالا بحلول عيد الأضحي المبارك.

وأوضح ولاء بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، أن المعرض يضم قطعتين أثريتين نادرتين من كسوة الكعبة، ومخطوط نهج البردة للإمام البوصيري مدحًا وحبًا في رسول الله، ومصحف نادر لياقوت المستعصمي.

بالإضافة إلى عرض أندر المقتنيات التي تخص الأمير محمد علي توفيق والمجموعات الأثرية النادرة التي اقتناها عبر حياته الطويلة، وصورتين نادرتين تعرضا لاول مرة للجمهور للامير محمد علي توفيق وهو بملابس الاحرام ويؤدي مناسك الحج.

كما سيتم عرض تاريخ كسوة الكعبة في العصر الحديث لزوار المتحف، ودور دار الكسوة بالخرنفش وطرز والوان كسوة الكعبة عبر العصور.