أخبار مصر | "الإفتاء" توجه رسالة إلى الإخوان الإرهابية عبر الموشن جرافيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفتاء" توجه رسالة إلى الإخوان الإرهابية عبر الموشن جرافيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الإفتاء، إن أمتنا الإسلامية لم تعرف جماعةً أضل سبيلًا وأخبث مقصدًا وأظلم منهجًا من جماعة الإخوان الإرهابية

وأضافت الدار في فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن هذه الجماعة جعلت الدينَ مطيتهم والقتل هوايتهم، وتمزيق الأوطان مقصدهم.

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وقالت الدار في فيديو الرسوم المتحركة الجديد: "ثمانون عامًا أو يزيد لم يقدموا للأمة إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق".

ووجهت الدار رسالة إلى جماعة الإخوان الإرهابية قالت فيها: "أيتها الجماعة المنحرفة والفئة الضالة، مهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا إرهابكم ولا بغيكم عن مقاومة باطلكم، ولن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم.

أيها الخارجون عن الأديان والأوطان لن تهزم جماعةٌ ضالةٌ غارقةٌ في الأوهام وطنًا عريقًا كمصر، وطنًا تكسرت سيوف الباطل على أعتابه. أيتها الجماعة الضالة أنتم في مسيرة وطننا ساعة، ومصر الحق باقية إلى قيام الساعة".