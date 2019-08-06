أخبار مصر | "التضامن": 5 مليون جنيه من موازنة بنك ناصر لترميم معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": 5 مليون جنيه من موازنة بنك ناصر لترميم معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعى، تخصيص مبلغ 5 مليون جنيه، من موازنة بنك ناصر الاجتماعي للمساهمة في إعادة ترميم معهد الأورام والمساهمة في إعادة تشغيله بكامل طاقته.

ووجهت الوزيرة، بسرعة صرف التعويضات المقررة لشهداء ومصابي الحادث الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام؛ حيث قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى.

وزارت الوزيرة عصر امس معهد الأورام رفقة المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصابي الحادث الإرهابي وواطمأنت على المصابين وحالتهم.

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كما تفقدت مبنى المعهد القومي للأورام واطمأنت على المتواجدين بالمعهد وتفقدت المبنى ومابه من أعمال لعودته إلى العمل بشكل طبيعي.

وقالت إن أيادي الإرهاب امتدت للمرضى في المستشفيات ولم تفرق كعادتها بين مريض ومعافى، مؤكدة أن مصر ماضية في مواجهة الإرهاب ومحاصرته، مضيفة: "مهما هدموا سنبني، ومهما قتلوا سنأخذ بالثأر".

وقدمت خالص التعازي في ضحايا هذا العمل الإرهابي، مشددة على تقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وأثنت على سرعة الترميم والإصلاح للمعهد من قبل رجال المقاولون العرب، قائلة إنه بعد ١٠ ساعات فقط من حادث معهد الأورام كان رجال المقاولون العرب قد شرعوا في الترميم والاصلاح، مضيفة أنه بعد ٨ ساعات فقط عادت الحياة إلى المبنى فعادت العيادات الخارجية للعمل والأطباء لغرف العمليات والعمل في المعهد بشكل طبيعي.