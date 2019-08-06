أخبار مصر | "النقل": تجديدات وصيانة للسكة الحديد لتحسين الخدمة المقدمة للركاب

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أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، انعقاد أعمال الجمعية العمومية للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

وأوضحت "النقل" أن أعمال التجديدات والصيانة للخطوط ستسهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم دور الهيئة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق.

وأشارت الى أهمية توفير قطع الغيار الأصلية من مصانعها العالمية مع توريد الماكينات الحديثة والاستمرار فى برنامج رفع الكفاءة والصيانة المستمرة لكافة المعدات بما ينعكس ايجابيا على اعمال تجديد وصيانة السكة والاهتمام المستمر بتدريب للعاملين بالشركة على احدث انواع التكنولوجيا.

وخلال الإجتماع صدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى 2108 وقائمة المركز المالى وعلى تقريرى مراقب الحسابات للجهاز المركزى للمحاسبات، واستعراض إيرادات الشركة التى بلغت 155.454 مليون جنيه، في عام 2018 مقابل 120 مليون جنيه في عام 2017 وكذلك تحقيق صافي ربح قدره 23 مليون جنيه عام 2018 مقابل 8.5 مليون جنيه عام 2017 كما تم عرض الموازنة المالية التخطيطية لأنشطة الشركة لعام 2019 وعرض الخطة المستقبلية لتطوير الشركة.