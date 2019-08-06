مصر | ضبط 4 متهمين لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 متهمين لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والجهات المختصة من ضبط عددٍ من الخطابات البريدية تحوى مواد مُخدرة، وقد أسفر تفتيش تلك الخطابات عقب تقنين الإجراءات عن ضبط ( عدد 31 بذرة لنبات القنب المخدر "الماريجوانا" - عدد 75 قرص مخدر لعقار الإكستاسى – كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 6 جرام - كمية من مادة M.D.M.A المخدرة وزنت 111 جرام "المادة الفعالة لمخدر الإكستاسى" –كمية لمادة THC المخدرة "المادة الفعالة لمخدر الحشيش" وزنت 45 جرام - عدد 10 طابع LCD المخدر).

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أسفرت جهود فرق البحث عن تحديد عدد من المتهمين والمرسل إليهم تلك الطرود، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (4 متهمين) وضبط بحوزة أحدهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام – كمية من نبات الماريجوانا المخدر وزنت 63 جرام – 6 بذور لمخدر الماريجوانا - "مطحنة، مصفاة" لتجهيز المخدر - مبلغ مالى – جهاز حاسب آلى – ميزان)، وبمواجهة المتهمين أقروا بجلبهم للمواد المخدرة من خارج البلاد عن طريق المواقع الإلكترونية عبر تطبيقات شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وشرائها عن طريق العملات الرقمية ما يسمى (البت كوين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.