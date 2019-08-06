مصر | ضبط عنصر إجرامي وعاطل لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة

ضبط (عنصر إجرامى، سبق إتهامه فى 13 قضية أخرهم قضية"إستعراض قوة" ومحكوم عليه فى 3 قضايا "تبديد، ضرب، إتلاف" بالحبس لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته ( 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام -مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطل) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته ( عدد 7500 سبعة آلاف وخمسمائة قرص مخدر لعقارى "ترامادول – تامول" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطل، سن 35) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 120 جرام– عدد 60 قرص مخدر لعقار "التامول" -مبلغ مالى – هاتف محمول).