مصر | إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث الانفجار الإرهابي الأليم الذي حدث أمام معهد الأورام بالمنيل، حيث تصادف قيادته لسيارته صحبة الأسرة في مكان الحادث، والذي نجم عنه إصاباتهم إصابات متفرقة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر.

وعلى الفور وجه وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، مساعده لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية بالانتقال إلى معهد ناصر للاطمئنان علي صحة المستشار وأسرته وتلقيهم أوجه الرعاية والعلاج الكاملة وتكليف أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.