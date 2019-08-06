مصر | بعد 23 واقعة.. ضبط عاطل لسرقته متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 23 واقعة.. ضبط عاطل لسرقته متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة التجمع الخامس قيام، عاطل، سن 33، مقيم بالجيزة، مسجل خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 22 قضية متنوعة، بارتكاب العديد من حوادث السرقات من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي (مستأجرة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد 23 حادث سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب باستخدام السيارة المضبوطه بحوزته، وقد تم التوصل إلى المجني عليهم وباستدعائهم تعرفوا على المضبوطات.