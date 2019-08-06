مصر | سقوط عاطل لسرقته معرض قطع غيار دراجات نارية في الشرابية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل لسرقته معرض قطع غيار دراجات نارية في الشرابية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق - سبق إتهامه فى 6 قضايا آخرهم قضية "مخدرات ". وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (تاجر دراجات نارية- سن 34 - مقيم بدائرة القسم) وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.

وتبلغ لقسم شرطة الشرابية من (صاحب معرض قطع غيار دراجات نارية - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عدد (10 "جنط" حديدي خاص بإطارات الدراجات النارية) من داخل المخزن ملكه بدائرة القسم.