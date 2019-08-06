مصر | بـ"أسلوب الخطف".. سقوط لص الهواتف المحمولة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب الخطف".. سقوط لص الهواتف المحمولة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر من ضبط عاطل، سن 29، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية " نشل"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "، وبحوزته 3 هواتف محمولة.

وبمناقشته عن مصدر الهواتف المحمولة اعترف بسرقتها بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، وأمكن التوصل إلى المجني عليهم، وباستدعائهم تعرفوا على الهواتف المحمولة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.