مصر | خلال مداهمات أمنية.. سقوط 30 تاجر مخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. سقوط 30 تاجر مخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 33 متهم – 30 اتجار- 2 تعاطي –وضبط بحوزتهم 884 جرام حشيش – 790 أقراص مخدرة –250 جرام من البانجو المخدر – 130 جرام استروكس – 53 جرام هيروين – 50 جرام فودو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 6 متهمين –6 دفاع عن النفس وضبط طبنجه عيار 9 مم – 4 فرد خرطوش محلى الصنع مختلف الاعيرة – بندقية الية - 8 طلقات مختلفة الاعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

