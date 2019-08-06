مصر | "متعفنة ومنتهية الصلاحية".. إحباط ترويج طني لحوم فاسدة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متعفنة ومنتهية الصلاحية".. إحباط ترويج طني لحوم فاسدة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية من ضبط مدير مصنع مواد غذائية بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر، لحيازته أكثر من 2 طن مصنعات لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام مالك مصنع غير مرخص لتصنيع السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم ومصنعاتها) معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بوزارة الصحة تم إستهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول )، وضبط كميات من مصنعات اللحوم بلغت (1،800 طن "سجق" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، 550 كيلو جرام مصنعات لحوم معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.