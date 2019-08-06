مصر | المعاينة الأولية تكشف سر نشوب الحريق بمدينة ملاهي ماجيك لاند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة الأولية تكشف سر نشوب الحريق بمدينة ملاهي ماجيك لاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إلى أن السبب في نشوب حريق بمدينة ملاهي ماجيك لاند، هو أنه أثناء إجراء أحد عمال الصيانة عملية صيانة بماكيت مصنوع من الفايبر والمعدن وقع خطأ ما تسبب في تفحمه بالكامل، وامتدت النيران إلى مبنى المحاكاة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب بمدينة ملاهي ماجيك لاند، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدينة ملاهي ماجيك لاند، وعلى الفور تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء، وقوات الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وجار محاصرة النيران والسيطرة عليها.