مصر | 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بملاهي "ماجيك لاند"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بملاهي "ماجيك لاند" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب بمدينة ملاهي ماجيك لاند، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدينة ملاهي ماجيك لاند، وعلى الفور تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء، وقوات الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وجار محاصرة النيران والسيطرة عليها.