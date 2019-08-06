شكرا لقرائتكم خبر عن الشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة تتبرع بمليون جنيه لمعهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الشبكة المصرية للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية التبرع بمبلغ قدره مليون جنيه مصري لتقديم المساعدات اللازمة لمعهد الأورام القومي عقب الحادث الإرهابي الغادر، وكذلك دعم أسر الضحايا من أفراد الأمن الذين لقوا مصرعهم جراء هذا الحادث أثناء تأدية واجبهم بكل شرف وإخلاص.

وقام كل من الخبير العالمي الدكتور محمد العريان، والدكتور هشام الصيرفي، كممثلين عن الشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتواصل مع وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وأبلغاها بقرار تبرع أعضاء الشبكة بمبلغ مليون جنيه مصري دعمًا للمعهد.

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وثمنت «مكرم» موقف أعضاء الشبكة المصرية للسرطان في هذا الظرف الراهن، مؤكدة أن تحركهم الفوري إنما يجسد عظمة المشاعر الوطنية التي يتحلون بها، واصفة إياها بأنها الإنسانية في أبهى صورها.

كانت وزيرة الهجرة قد تقدمت بخالص التعازي لأسر شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة الوطن وصموده.

وتشيد وزارة الهجرة بمسارعة المصريين المقيمين بالخارج إلى التبرع لمعهد الأورام القومي، موضحة أنه يمكن التبرع للمعهد من خلال إرسال رسالة بها رقم 777 على رقم 9797، أو إيداع التبرع عن طريق خدمة «فوري» على رقم 777، أو إيداع مبلغ التبرع في مختلف البنوك المصرية على حساب رقم 777 سويفت كود NBEGE6CX150، أو من خلال خدمة البريد المصري على ذات الرقم، إضافة إلى أنه يمكن التبرع من الخارج عن طريق كروت الائتمان من خلال موقع المعهد القومي للأورام عبر الرابط التالي: http://www.nci.cu.edu.eg/Donation_Details.aspx.