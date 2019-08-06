شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بقوة، الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقاهرة مساء الأحد الماضى.
وقدم أمين عام الأمم المتحدة- في بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، تعازيه الحارة إلى أسر الضحايا، وإلى شعب وحكومة مصر، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
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