شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كازاخستان يؤكد للسيسي مواصلة التعاون في مكافحة التهديدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس كازاخستان قاسم جورمارت توقايف مواصلة التعاون مع مصر في مكافحة التهديدات المعاصرة، من أجل ضمان حياة آمنة في البلدين.

جاء ذلك في برقية عزاء بعث بها رئيس كازاخستان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا العملية الإرهابية التي وقعت في وسط القاهرة.

وقال الرئيس توقايف، في البرقية التي وزعتها سفارة كازاخستان بالقاهرة: «ببالغ الأسى والحزن العميق، تلقيت نبأ سقوط ضحايا وجرحى كثيرين من المواطنين الأبرياء، نتيجة العملية الإرهابية التي حدثت في وسط القاهرة، باسمي وباسم شعب كازاخستان، أتقدم بالتعازي والمواساة لأسر وأقارب الشهداء، وأشارككم في الحزن الذي لا يعوض».