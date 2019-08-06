شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في الإسكندرية.. صكوك الأضاحي «ديلفري» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفر مديرية الأوقاف بالإسكندرية، لأول مرة، خدمة «الديلفري» للحصول على صكوك الأضاحى هذا العام، بينما أعلنت المديرية الحصول على 4110 صكوك بقيمة 7 ملايين و398 ألف جنيه حتى الآن.

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، إن المديرية نجحت في جمع 7 ملايين و398 ألف جنيه من المتبرعين حصيلة صكوك الأضاحى هذا العام، مثمناً جهود مديري الإدارات العشرة والأئمة المشاركين في مشروع صكوك الأضاحي. وأوضح «خشبة» أن الإسكندرية جاءت في المركز الثاني بعد القاهرة على مستوى الجمهورية بتجميع صكوك أضاحى تصل إلى 4110 صكوك حتى الآن.

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من جهته، ذكر الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة في المديرية، أن عملية توزيع لحوم الصكوك في الإسكندرية ستتم بشفافية مطلقة وفي المناطق الأكثر احتياجا ضمانا لوصول المساعدات إلى المحتاجين بالفعل، مشيرا إلى أن التوزيع سيتم بالتنسيق بين مديرية أوقاف الإسكندرية والمحافظة، مشددا على عدالة التوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك للمساهمة في التخفيف عن محدودى الدخل.

وأوضح أن المديرية حققت رقما غير مسبوق بتخطيها مبلغ 7 ملايين جنيه، مشيرا إلى استهداف المديرية لتجميع 5000 صك بقيمة 9 ملايين جنيه قبل عيد الأضحى، مرجعاً ذلك إلى ثقة المواطنين في مديرية الأوقاف ما يجعلها تكليفا مهما على الأعناق وهو نتاج الشفافية غير المسبوقة في توزيع اللحوم على المناطق الأكثر احتياجا وجهود العلماء بالمديرية في توصيلها لمستحقيها دون مجاملة أو محسوبية.

وعن خدمة «الديلفرى»، قال «عبدالبصير» إن الهدف منها هو التيسير على المتبرعين من خلال وضع رقم هاتف أحد قيادات المديرية على شاشة القناة الخامسة، ويتم التواصل من خلاله، حيث تقوم المديرية بإرسال مندوب إلى المتبرع في محل سكنه للحصول على الصك.