شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: تنفيذ 7 مشروعات حماية للسواحل الشمالية بـ133 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، تقريراً موجزاً بخصوص ما تم تنفيذه من مشرعات في مجال حماية الشواطئ منذ يناير حتى الآن، حيث تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، بتنفيذ أعمال الحماية الملائمة والدائمة ضد مخاطر النحر بالسواحل المصرية والتي تمتد لأكثر من 3500 كم، وخاصة بالساحل الشمالي للدلتا الذي يشهد صراعا مستمرا ضد الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية، وذلك في ضوء الدارسات المختلفة والمتأنية سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروعات المراد تنفيذها.

من جانبه، قال المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن الهيئة انتهت من تنفيذ 7 مشروعات لحماية الساحل الشمالي للبحر المتوسط والساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر وجنوب سيناء بتكلفة إجمالية قدرها 133 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بطول 5,5 كيلو متر، إضافة إلى تكريك مسطحات بحرية بمكعب 350 ألف م3 وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال من ناتج التكريك بطول 1,5 كيلو متر وذلك بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

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مشروعات حماية الشواطئ المصرية

وأضاف عاشور أن الهيئة تقوم حالياً بتنيفذ حزمة من المشروعات لـ19 مشروعاً لحماية الساحل الشمالي للبحر المتوسط والساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر والبحيرات الشمالية بتكلفة إجمالية 1.715 مليار جنية لحماية شواطئ بطول 22 كيلو متراً، حيث تم تكريك مسطحات بحرية بمكعب 4,145 مليون م3، وذلك بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح.

وفي ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورمحمد عبد العاطئ وزير الموارد المائية والري، وتلبية لطلبات صيادي محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، أصدرت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أمر إسناد لشركة الكراكات المصرية، وذلك لتنفيذ أعمال تكريك الممر الملاحي بالنيل فرع رشيد عند التقائة بالبحر (مصب نهر النيل) بطول 1,50 كيلو متر وبعرض تقريبي نحو 100 متر، وذلك لتتواءم مع حركة مراكب الصيد في المنطقة وحسم مشاكل الصيادين وذلك بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

مشروعات حماية الشواطئ المصرية

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه جاري عمل الدراسات والبحوث اللازمة لتنفيذ مشروع حماية مناطق الاستزراع السمكي بمسطح 4500 فدان شرق حائط عزبة البرج بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه لضرورة وحتمية رفع كفاءة بحيرة المنزلة وتذليل المصاعب التي تواجه تطويرها ومنع صيد وتهريب الزريعة السمكية عند البواغيز، وذلك طبقا لتوجيهات مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في هذا الشأن، علاوة علي ذلك جاري إعداد مستندات الطرح لحاجزي أمواج أرقام 2،1 غرب لسان رأس البر وأيضا جاري إعداد مستندات الطرح لمشروع حماية منطقة الخليج ورأس البر وتدعيم اللسان والحائط البحري غرب اللسان.

تجدر الإشارة إلى توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري وصندوق المناخ الأخضر في مايو 2018 بمنحة قدرها 31,5 مليون دولار، وذلك لحماية مسافة 69 كيلو متر من المناطق المنخفضة من آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر على مستوى 5 محافظات بالساحل الشمالي وتشمل (بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة)، وجاري حالياً تنفيذ مسافة 14 كم ضمن مشروعين تم طرحهما في زمام محافظة كفر الشيخ وذلك باستخدام مواد صديقة للبيئة بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه.