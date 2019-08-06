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مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات بولاية آسام الهندية

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جمعة حمد الله 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات التي أصابت ولاية آسام شمال شرق الهند مؤخراً، ما أسفر عن وفاة العشرات، وتضرُر آلاف الأشخاص وتم تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

وشدد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الهند الصديقة في تلك الأزمة.

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