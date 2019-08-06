"داليا" تطلب الخلع: "اكتشفت حقيقته في شهر العسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "داليا م." دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، للمطالبة بخلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "أهل جوزي سافروا معايا شهر العسل، وبينزلوا البحر لوحدهم عشان أجهزلهم الأكل، وللأسف اكتشتف حقيقته مبكرًا".

تروي "داليا" 29 سنة، أخصائية اجتماعية: تزوجت من أشرف 33 سنة، مدرسًا، وقامت أسرتي بتجهيز منزل الزوجية الخاص بي بالكامل لأن ظروف زوجي المادية بسيطة، وطلب زوجي ألا أقيم فرحًا ونذهب بتكلفة الزفاف لإحدى القرى السياحية لقضاء شهر عسل هناك، فوافقت رغم أن أفراد أسرتي كانوا معترضين على ذلك".

تابعت الزوجة: "ضحيت بفرحي كي استمتع بشهر العسل، لكن يوم السفر فوجئت بكل أسرة زوجي تستعد للسفر معنا إلى مرسى مطروح، فاعترضت ولكن زوجي قال إنهم سيقيمون في سكن خاص بهم، وعندما وصلنا كان الأمر مغايرًا حيث أقمنا جميعًا في شقة واحدة، كما طلبت حماتي أن أساعدهم في التنظيف وتجهيز الطعام".

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أضافت داليا: "زوجي كان يذهب هو وأسرته إلى البحر وتتركني حماتي كي أجهز الطعام لهم، وانتظرت زوجي بعد العودة وتشاجرت معه لأني عروسة ولست خدامة، فكان رد زوجي اتأقلمي على الوضع ده عشان لما نرجع الشقة أهلي هيقعدوا معانا على طول، مضيفًا أن أهله يريدون أن ينقلوا كامل حياتهم من بلدتهم في الأرياف للإقامة في القاهرة".

تستكمل الزوجة: "لم تمر أيام حتى طالبني زوجي بالحصول على راتبي كي ينفق على أسرته، إضافة إلى استحواذ إخوته على ملابسي بالكامل، فاعترضت على ذلك وحينها قال مش عاجبك إخلعيني".

"لم أكن أعلم أن زوجي خدعني وتزوجني استغلالًا، فقررت العودة إلى أسرتي وقبل أن أغادر حصلت حماتي على شبكتي بالقوة، وعدت إلى أسرتي وأقمت دعوى خلع حملت رقم 893 لسنة 2019، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها"، تقول الزوجة.