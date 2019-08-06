اليوم.. مستقبل وطن يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس علاء والي، أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إن أمانة مستقبل وطن بالجيزة تنظم احتفالية اليوم الثلاثاء؛ لتكريم الطلاب من محافظة الجيزة من أوائل الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، وذوي الاحتياجات الخاصة في إطار تشجيعهم على الاستمرار في التفوق والتقدم لأنهم أمل المستقبل وثمرة الغد.

وأكد والي، في بيان، اليوم، أن التكريم في ضوء اهتمام الدولة بأبنائها وتشجيعهم على الإبداع والابتكار ومواكبة آخر التطورات العلمية والأساليب التكنولوجية لأنهم المستقبل المقبل لبلدهم .

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وأوضح والي، مشاركة كل من: المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، رئيس لجنة الشباب بالبرلمان، والمهندس حسام الخولي - أمين عام الحزب، المستشار عصام هلال - أمين التنظيم بالحزب، وعدد من القيادات.

وأضاف أن الحزب يوزع شهادات تقدير ودرع الحزب على كل الطلبة الأوائل، تكريمًا لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

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