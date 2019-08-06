صحف الكويت تبرز تصريحات السيسي حول إصرار مصر على اقتلاع الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ):

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول إصرار مصر على اقتلاع جذور الإرهاب؛ في أعقاب الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة أمس الأول.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان (السيسي عن تفجير "معهد الأورام": عازمون على اقتلاع جذور الإرهاب) ، إن الرئيس السيسي، أكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.

وأشارت إلى أن السيسي، تقدم بخالص التعازي للشعب المصري، ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط المعهد القومي للأورام بمنطقة قصر العيني في المنيل مساء أمس الأول، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت صحيفة "السياسة"، تحت عنوان (السيسي: حادث معهد الأورام عمل إرهابي جبان)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصف حادث معهد الأورام - في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" - بـ(العمل الإرهابي الجبان)، مؤكدًا عزم مصر على اقتلاع الارهاب من جذوره.

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وأشارت الصحيفة إلى توالي ردود الأفعال العربية والإقليمية والدولية الغاضبة، تجاه العمل الإرهابي الجبان، ومنها السعودية، والبحرين، والكويت، وفلسطين، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي والبرلمان العربي، والولايات المتحدة وألمانيا.

بدورها، قالت صحيفة "النهار"، تحت عنوان (السيسي: الدولة بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره)، إن الرئيس السيسي أكد أن حادث معهد الأورام، ناجم عن عمل إرهابي، مؤكدًا في تغريدة إن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم".

كما أبرزت الصحيفة برقية العزاء التي بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس، إلى الرئيس السيسي، وأكد خلالها تأييد الكويت لكل ما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومكافحة الإرهاب، معربًا عن خاص العزاء لأسر ضحايا الحادث الإرهابي.

وأضافت صحيفة "القبس"، تحت عنوان (السيسي يعزي الشعب)، إن الرئيس السيسي، أعرب عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" عن خالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العيني، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم، واقتلاعه من جذوره.​