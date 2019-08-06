حدث ليلاً| فيديو جديد لانفجار معهد الأورام.. وسر ظهور السماء بـ"الأصفر" عند الغروب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

السيسي يشيد برد فعل الأشقاء العرب والمصريين بعد انفجار معهد الأورام

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم الأشقاء العرب لمصر عقب الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط معهد الأورام الأحد.

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عمرو أديب يعرض فيديو جديدًا يرصد انفجار السيارة المفخخة أمام معهد الأورام

أذاع الإعلامي عمرو أديب فيديو جديدًا يرصد لحظة انفجار السيارة المفخخة أمام المعهد القومي للأورام.

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"جمعنا أكثر من 70 مليونًا".. عمرو أديب يبدأ حملة التبرع لمعهد الأورام

ناشد الإعلامي عمرو أديب القادرين من الشعب المصري بالتبرع لترميم مبنى معهد الأورام الذي تضرر جراء انفجار سيارة مفخخة أمس الأحد.

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"المبنى يرجع أحسن من الأول".. مدبولي يوجه بسرعة إصلاح معهد الأورام

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء الاثنين، مسؤولي شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من إصلاح التلفيات التي نتجت عن انفجار محيط معهد الأورام بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

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أبو القاسم: معهد الأورام يعود إلى العمل بكامل طاقته وإجراء العمليات بعد عيد الأضحى

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن أساسات المعهد لم تتأثَّر جراء الانفجار الذي وقع أمام المعهد مساء الأحد، وإن واجهة معهد الأورام فقط هي التي أصابها التصدُّع نتيجة الانفجار وتفريغ الهواء.

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"كشف الوجه الحقيقي للإرهابيين".. الأزهر يدين انفجار معهد الأورام

أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الأثيم، الذي وقع بمنطقة قصر العيني بالقاهرة، وأسفر عن وقوع عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.

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خالد عكاشة: "الداخلية" نجحت في إفساد كثير من مخططات الجماعات الإرهابية

أشاد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، بوزارة الداخلية التي تعاملت باحترافية عالية مع حادث معهد الأورام الذي وقع مساء الأحد.

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السيسي يصدق على تعديلات قانون المنظمات النقابية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الاثنين، قرار تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 142 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 2013 لسنة 2017، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه.

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تشتت الضوء.. الأرصاد تكشف لغز ظهور السماء باللون الأصفر عند الغروب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس الاثنين، تفاصيل ملاحظة وجود ظاهرة ضوئية أنارت سماء الجمهورية بلون أصفر واضح.

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"فيه حاجة غلط".. شكاوى من تلاعب في أرصدة كروت الشحن و"كهرباء كفرالشيخ" ترد

حالة من ردود الفعل المتباينة سادت بين أهالي مدينة دسوق في كفرالشيخ، خلال الفترة الماضية، بسبب أرصدة شحن كروت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، الخاصة بهم، والتي أكد البعض أنها تنتهي خلال 24 ساعة من وقت الشحن، دون سبب واضح.

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متحدث مجلس الوزراء: تقنين أوضاع 109 آلاف كنيسة ومبنى بشكل نهائي

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحقيق شرط الحماية المدنية للكنائس لا يتعارض مع قرار تقنينها، وإن الممثل القانوني لكل كنيسة تقدم بطلبات خلال الفترة الماضية؛ لتقنين أوضاع كنائس ومبانٍ تابعة لها.

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"تخنت 45 كيلو".. ريهام سعيد تحكي قصة طلاقها (فيديو)

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها تعرضت لمشكلات كثيرة في حياتها الشخصية؛ بعد انفصالها عن زوجها.

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مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد.. ووزير المالية: "شعب مصر هو البطل"

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن استلام مصر للشريحة الأخيرة من اتفاق "التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولى" التى تُقَّدر بمليارى دولار؛ يُرسخ شهادة الثقة الدولية فى نجاح البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الشامل.

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عسكري سعودي: سماء مكة المكرمة محمية من أي أهداف معادية

قال اللواء ركن محمد مشبب القحطاني، قائد منطقة الطائف ووحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، إن سماء منطقة مكة المكرمة محمية من أي أهداف عسكرية.

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ترامب يحمل "ألعاب الفيديو" مسؤولية هجومي تكساس وأوهايو

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يجب إلقاء اللوم على "ألعاب الفيديو"، لأنها حرضت على إطلاق النار بشكل عشوائي على المارة في أوهيو، وإل باسو، بولاية تكساس، والتي راح ضحيتها 22 حتى اللحظة.

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الشرطة الأمريكية: ألماني و8 مكسيكيين بين ضحايا هجوم "إل باسو"

قال جريك آلين، قائد شرطة مدينة إل باسو الأمريكية، إن ألمانيًا بين 22 شخصًا قتلوا في الهجوم الذي نفذه شخص يشتبه بأن من دعاة تفوق العرق الأبيض.

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انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا وإجلاء آلاف السكان

هزت سلسلة تفجيرات، مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا، أمس الاثنين، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص، ودفع شركة روسال المنتجة للألومنيوم، لتعليق العمل في أكبر مصنع لإنتاج الألومينا في البلاد.

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كوريا الشمالية تطلق قذائف غير معروف طبيعتها قبالة ساحلها الشرقي

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مساء الأثنين (وقت مبكر من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ) "قذائف غير معروف طبيعتها " قبالة ساحلها الشرقي.

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الديمقراطيون يهاجمون ترامب: سجين لجماعات ضغط صناعة الأسلحة

انتقدت القيادة الديمقراطية بالكونجرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب لتراجعه عن الدعوة إلى فرض عمليات مراجعة أكثر صرامة لخلفية الأشخاص الراغبين في شراء أسلحة واتهموه بأنه جيب لجماعات ضغط صناعة الأسلحة.

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