بالأسعار.. ننشر كراسة شروط أراضي التخصيص المباشر في الشيخ زايد والشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح أراضي بطريقة تخصيص جديدة بالإسناد بالأمر المباشر.

وحصل "الخليج 365" على كراسة الشروط الخاصة بحجز الأراضي في مدينة الشيخ زايد والشروق، والتي جاءت على النحو التالي:

يوجد في مدينة الشيخ زايد 4 قطع بمساحات تتراوح بين 40 فدانًا إلى 220 فدانًا، مساحة القطعة الأولى 144 فدانًا بسعر 3240 جنيهًا للمتر الواحد وتقع بالقرب من طريق الضبعة.

القطعة الثانية بمساحة 220 فدانًا بسعر 3240 جنيهًا للمتر الواحد، على أن تكون نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، والنسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

القطعة الثالثة بمساحة 136 فدانًا، بسعر 3240 جنيهًا للمتر الواحد، ونسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض.

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القطعة الرابعة بمساحة 41 فدانًا، بسعر 4170 جنيهًا للمتر الواحد، وتكون نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، والنسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

وفي مدينة الشروق تم طرح أراضٍ بنشاط عمراني متكامل وأخرى بنشاط خدمي.

قطعة أرض بنشاط عمراني بمساحة 17.5 فدان، بالقرب من طريق القاهرة السويس، ووصلت نسبة الأراضي المخصصة لإلسكان ألا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، والنسبة البنائية للعمارات ألا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

قطعتان بنشاط استثماري، الأولى بمساحة 1740 مترًا، بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية، على أن تكون النسبة البنائية 40% من إجمالي مساحة قطعه الأرض، والردود 6 من جميع الجهات، ووصل سعر متر الأرض 5300 جنيه.

أما القطعة الثانية، مساحتها 3 آلاف و201 متر، بسعر 4820 جنيهًا للمتر الواحد، وتقع بمنطقة الميكرويف بالقرب من طريق القاهرة/السويس.