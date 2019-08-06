أخبار مصر | عاجل.. طقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وخليج السويس، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 31

السلوم 23 31

سيوة 24 36

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 26 35

الاسماعيلية 25 37

السويس 26 37

العريش 24 32

رفح 23 32

رأس سدر 27 38

نخل 20 36

نويبع 29 37

طابا 28 35

كاترين 18 32

الطور 28 37

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 31 38

مرسى علم 29 37

الفيوم 26 37

بنى سويف 26 37

المنيا 26 37

أسيوط 27 38

سوهاج 28 39

قنا 28 40

الأقصر 28 41

أسوان 30 42

أبوسمبل 30 42

الوادى الجديد 28 42

شلاتين 26 37

ابو رماد 27 35

حلايب 27 33

رأس حدربة 28 33

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 39

المدينة 28 41

الرياض 27 43

المنامة 25 40

أبوظبى 32 41

الدوحة 34 43

الكويت 34 47

دمشق 16 36

بيروت 26 31

عمان 17 32

القدس 19 29

غزة 23 31

بغداد 30 45

مسقط 31 35

صنعاء 14 24

الخرطوم 25 34

طرابلس 25 34

تونس 27 39

الجزائر 25 31

الرباط 18 27

نواكشوط 22 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 13 28

اسطنبول 21 29

اسلام اباد 26 34

نيودلهى 27 32

جاكرتا 22 32

بكين 24 30

كوالالمبور 23 31

طوكيو 27 34

أثينا 22 32

روما 18 32

باريس 17 24

مدريد 20 35

برلين 16 26

لندن 14 23

مونتريال 20 29

موسكو 12 18

نيويورك 20 28

واشنطن 22 32