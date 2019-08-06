مصر | أمن الجيزة يزيل 210 حالات إشغالات طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يزيل 210 حالات إشغالات طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط خلاطه – 2 برويطه– 5 إستاند – 2 شمسية – 4 ميزان – غرزة شاي – 2 عربة يد –110 عرق خشب – 80 لوح خشب – 3 تروللي، وبلغ الإجمالي 210 حالة تعديات على الطريق العام.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

