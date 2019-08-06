مصر | تحرير 4165 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 4165 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير مخالفات (1560) مخالفات انتظار خاطئ، (790) متنوع، ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، دراجة بدون لوحات معدنية، ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة بالرادار، (32) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (21) الصلاحية الفنية للسيارة، (1705) نـمــوذج 125، (28) عدم استخدام حزام الأمان، (19) زجاج فاميه، (34) حجز توك توك، (73) التصالح الفوري، (20) ملصقات ومتعلقات، تقطيع خط السير، (3) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 4165 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.