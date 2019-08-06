شكرا لقرائتكم خبر عن كلية «سان مارك».. منارة فرنسية لتخريج العظماء في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مبنى مميز من الحجر الأحمر الوردى تعلوه قبة ضخمة.. هكذا تقف مدرسة سان مارك، أعرق المدارس الفرنسية على أرض الإسكندرية فى منطقة الشاطبى، على مسافة ليست بعيدة عن مكتبة الإسكندرية منارة الثقافة العالمية.

وعند بنائها لم تكن توجد أى مبان ملاصقة أو مطلة بشكل مباشر على الكلية، وهى تطل على شارع بورسعيد، أطول شوارع الإسكندرية، وقريبة من طريق الجيش على الكورنيش، ويجاور الكلية مباشرة محطتا ترام «الشاطبى» والجامعة ومسرح بيرم التونسى ومبانى كلية الهندسة التابعة لجامعة الإسكندرية الحكومية.

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يقول الدكتور إسلام عاصم، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر، عن قصة بناء «المدرسة»: «فى عام ١٩٢١ طلب مجموعة من الرهبان اللاساليين الكاثوليك العاملين فى مدرسة بمنطقة المنشية من السلطان فؤاد، سلطان مصر آنذاك، والملك فؤاد الأول، فى وقت لاحق، الموافقة على بناء مدرسة، لمواجهة تزايد عدد التلاميذ المنتسبين إلى المدرسة التى يديرونها، فوافق السلطان فؤاد على طلبهم وتم اختيار الموقع فى منطقة بشرق وسط المدينة وهى منطقة الشاطبى».

ويشير «عاصم» إلى أن بناء مدرسة سان مارك بشكلها وطرازها المعمارى المتميز استغرق نحو 3 سنوات من ١٩٢٥ إلى ١٩٢٨، ووضع حجر الأساس فى ١٦ مايو ١٩٢٦، بحضور الأمير عمر باشا طوسون، ممثلا للسلطان فؤاد وحسين صبرى باشا حاكم الإسكندرية آنذاك، وهنرى جيلارد الوزير المفوض الفرنسى فى القاهرة، وآندريه كاسولو المفوض الرسولى، وفريدريك جوريو قنصل فرنسا بالإسكندرية، وتم افتتاحها فى ٦ أكتوبر ١٩٢٨، وتم بناء كنيسة الرهبان اللاساليين كملحق فى المدرسة، وتضم المدرسة مصلى صغيرا.

ويقول الأثرى أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الآثار الأسبق، إن المعماريين صمموا الواجهات بشكل يوحى بالقدم ويحاكى المبانى الأثرية باستخدام الحجارة الأنيقة بشكل متناغم، ولتحاشى كثرة استخدام الأعمدة فى صالة الاجتماعات الموجودة فى الدور الأول من الجناح الرئيسى مع استخدام أنواع من الخرسانة المسلحة لتحتمل وزنا لا يقل عن ‏٧٢٠‏ طنًا، وكل ذلك تم تحت إشراف المهندس هبرت أحد خريجى مدرسة البوليتكنيك فى باريس‏.‏

وطوال تاريخها تخرج فى المدرسة الأشهر بين المدارس الفرنسية بالإسكندرية العديد من الشخصيات المرموقة وأبناء العائلات بالإسكندرية، منهم الدكتور عصمت عبدالمجيد، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والفنان رشدى أباظة ودودى الفايد، نجل الملياردير محمد الفايد، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، وغيرهم كثير.