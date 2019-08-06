شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية»: 41 مدرسة تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم الجديد بالإسكندرية، دخول 41 مدرسة «جديدة وتحقيق توسعات» فى عدد من الإدارات.

وأوضح «الديب»، فى تصريحات لـ«إسكندرية اليوم»، أن المحافظ صدق على دخول المدارس الجديدة الخدمة، خلال العام الدراسى 2019/ 2020، بمختلف الإدارات التعليمية، مشيرا إلى اعتماد 7 مدارس جديدة فى إدارة المنتزه التعليمية و5 مدارس فى شرق ومدرستين فى وسط ومدرستين فى غرب و4 مدارس فى العجمى و4 مدارس فى العامرية و9 مدارس فى برج العرب، ما يعنى أن برج العرب تم تغطيتها بشكل كامل بإجمالى 33 مدرسة تم تسليمها رسميًا للمديرية، تمهيدا لدخولها الخدمة، وأصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى 9 مدارس أخرى، وجه المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء منها والتنبيه على مديرية التربية والتعليم بسرعة تجهيزها لدخولها الخدمة هذا العام، ليصبح إجمالى المدارس الجديدة 41.

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وكشف وكيل الوزارة عن تغطية العجز عبر المنتدبين من خارج المحافظة لسد العجز فى مواد اللغة الإنجليزية ومعلم الفصل ومواد الانشطة واللغة العربية، مشيرا إلى أن نسبة العجز تصل إلى 10%، ولفت إلى أن المدرسة الرسمية الدولية، فى منطقة الحرمين شرق المدينة، ستدخل الخدمة، خلال العام المقبل، وتبدأ الدراسة فى عامها الأول بـ 6 فصول موزعة على فصلين لتعليم كى جى 1 وفصلين كى جى 2 وفصلين للصف الأول الابتدائى.

وكشف «الديب» عن بدء خطة لتدريب معلمى التربية الرياضية وأخصائى الصحافة المدرسة المشرفين على طابور الصباح والإذاعة المدرسية لإعدادهم وصقل خبراتهم بهدف إعداد طابور صباحى جيد لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس الطلاب وحب الدفاع عن ترابه، لتحقيق أهداف الوطن بالحفاظ عليه وعشق ترابه، ويشرف على تنفيذ الخطة لجنة التعليم بالمحافظة برئاسة الدكتور رشدى زهران، مشددا على أن التدريب يأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن للاهتمام بالأجيال المصرية والنشء.

وأكد أنه بدءًا من العام الدراسى المقبل 2019 /2020 سيتم تغيير نظام التحويلات بين المدارس من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى، حتى لا يترك ولى الأمر فريسة لمديرى المدارس، عبر تسجيل رغبات التنسيق بين المدارس، من خلال موقع إلكترونى، ودراسة الطلبات طبقا للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها وإرسال كشوف بالمقبولين فى التحويلات الإلكترونية إلى المدارس بحيث يكون دور مدير المدرسة هو قبول الأسماء الواردة فى الكشوف المرسلة من المديرية فقط، دون أى تدخل على الإطلاق.