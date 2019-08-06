شكرا لقرائتكم خبر عن ميدان محطة مصر في الإسكندرية خارج السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتلال الباعة الجائلين ميدان الشهداء «محطة مصر»، أكبر ميادين محافظة الإسكندرية، أزمة مزمنة، فشل المسؤولون فى حلها، رغم أنه يعد واجهة المدينة سياحيا، باعتباره أول الأماكن التى تستقبل السائح فور وصوله الثغر.

الميدان يوجد به الكثير من المعالم السياحية، مثل المسرح الرومانى وشارع النبى دانيال، وبداخله المسجد الأثرى الشهير، ومحطة القطار، ومستشفى أحمد ماهر، ويتوسطه النصب التذكارى للشهداء.

«إسكندرية اليوم» ترصد انتشار الباعة على أرصفة الميدان وموقف الأتوبيسات والسيارات الأجرة، والشوارع المحيطة، ما تسبب فى إعاقة حركة المرور والازدحام والضوضاء وتشويه المظهر الحضارى للميدان.

وقال أحمد حسن، أحد المترددين على الميدان، إن ميدان محطة مصر لم يعد كما كان من قبل، إذ يُعانى من الإهمال الجسيم من قبل المسؤولين، ما أدى إلى تحوله لوكر للخارجين على القانون والباعة الجائلين.

وطالب «حسن» الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بإنقاذ الميدان، وتنفيذ حملة مكبرة عليه ورفع المخالفات، وضبط البلطجية وأصحاب الأعمال المنافية للقانون، وتطوير الميدان ليصبح مناسبًا لمكانة المحافظة.

وأضاف مصطفى منصور، أحد سكان منطقة محطة مصر، أنه بعد إخلاء المحافظة الميدان، منذ فترة طويلة، سعدنا بمشاهدة الشوارع نظيفة وخالية من الباعة وعادت الأرصفة إلى الأهالى، إلا أننا فوجئنا بعودة الباعة وافتراشهم الأرصفة بعد أسبوع واحد فقط، وطالب أجهزة الأمن باستعادة الميدان من الباعة وإنقاذه من الاختناق، مشيرا إلى أن الضوضاء غير محتملة بسبب الباعة، مشيرا إلى أنه رغم تكرار حملات الإزالة إلا أنهم يعودون مرة أخرى.

Advertisements

وأكد «منصور» أن ظاهرة الباعة الجائلين منتشرة فى الميدان والشوارع الجانبية، لافتا إلى تحول الميدان إلى ملكية خاصة للباعة، وأصبح الطريق ملكا لهم ما يعوق حركة المرور ويؤثر على الاقتصاد، نظرا لعدم دفعهم مستحقات الدولة من نظافة وكهرباء وضرائب، فضلا عن تحولهم إلى قنابل موقوتة تهدد المنطقة بالحرق بسبب توصيلات الكهرباء التى تفتقر إلى أبسط سبل الأمان.

وأضافت عايدة إبراهيم أن أزمة الباعة ظهرت بشكل أكبر فى الفترة الأخيرة، موضحة أن سوق محطة مصر تعد من أكثر المناطق ازدحاما بسبب تعدى الباعة عليه، نظرا لخروجهم إلى حرم الطريق، ما يؤثر على حركة المرور وتعطلها، مضيفا أن أغلب الباعة يسرقون الكهرباء ويوصلونها بطريقة عشوائية ما يجعلها أكثر خطورة وسهلة الاشتعال، ما قد يتسبب فى كوارث كبرى، وقد شاهدنا فى الفترة الأخيرة احتراق العديد من الأسواق بسبب ماس كهربائى، فى الوقت الذى نشعر فيه بتراخى المحافظة فى التعامل معهم.

وقال عبدالله المالكى إن سوق المحطة تعد من أكبر الكوارث، بسبب تعديات الباعة على الميدان، نظرا لوجود مستشفى أحمد ماهر داخله، ما يجعل دخول وخروج سيارات الإسعاف ليس بالأمر اليسير، ورغم شن الحى حملة لإزالة التعديات لكنها تعود سريعا كما كانت، مشيرا إلى أن الباعة يعرقلون الطريق، ما يصيب حركة المرور بشلل تام ويجعل أصحاب السيارات عرضة للسرقات، مطالبا المحافظ بالتدخل لإزالة التعديات.

وأكد محمد الجمل أن مشكلة احتلال الباعة الميدان قديمة ولم يستطع المسؤولون السيطرة عليها، وأن حملات الإزالة التى يشنها الحى تنجح لوقت قصير وفور انتهاء الحملة يعود الباعة إلى أماكنهم مرة أخرى، موضحا أن البائع يستولى على جزء من الرصيف، ومع مرور الوقت يتوسع بالاستيلاء على الطريق، ما يجعل حركة المرور صعبة جدا.

وطالب «الجمل» الدولة بإعداد خطة للتخلص من هذه الكارثة التى تسيطر على الميادين العامة والشوارع الرئيسية، فلا يوجد شارع رئيسى تستطيع المرور منه بسهولة، نظرا لسيطرة الباعة عليه، موضحا أن ميدان المحطة من أكثر الأماكن التى تتعرض للتعدى.

وأضاف باسم على أن الباعة احتلوا الشوارع والأرصفة دون وجه حق، ما يمثل مأساة حقيقية، خاصة عند تشاجر الباعة مع أصحاب المحال وفرض سيطرتهم على الشارع، وكأنه حق أصيل لهم، موضحا أن المشاكل تتزايد، يوما بعد يوم، ما يعوق الحركة، مطالبا الدولة بالتدخل الحازم لتقنين أوضاعهم وإيجاد أماكن بديلة لهم.

من جانبه، كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مسؤولى شركة نهضة مصر للنظافة لشن حملات إزالة مستمرة للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، ورفع القمامة من الشوارع أولاً بأول.

وأكد المحافظ على جميع رؤساء الأحياء بضرورة شن حملات مستمرة لإزالة إشغالات الطريق، للقضاء على التكدس المرورى الناتج عن تعدى الباعة على حرم الطريق العام وإعاقة حركة المرور.