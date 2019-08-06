شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار معهد الأورام.. الأبرز في صحف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناولت صحف القاهرة الصادرة، الثلاثاء، عددا من الموضوعات، جاء أبرزها الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة القصر العيني أمس، بالإضافة إلى ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سلطان بروناي. وأبرزت صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية سلطان بروناي حسن بلقيه.

وألقت الصحف الضوء على تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، التي قال فيها إن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع سلطان بروناي، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بجلالة السلطان في مصر، وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكداً أن زيارة جلالة السلطان الحالية تمثل دفعة قوية لتلك العلاقات، خاصةً في ضوء مساحة التفاهم الكبيرة بين مصر وبروناي إزاء مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية.

وأشارت الصحف إلى إعراب الرئيس السيسي عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع بروناي في مختلف المجالات، لا سيما الدينية والسياحية والثقافية والاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات من بروناي استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة حالياً في مصر في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور المتبادل سياسياً إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

من جانبه، أكد السلطان حسن بلقيه عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بهدف تحقيق التنمية الشاملة، مشدداً على أن سلطنة بروناي تقدر دور مصر المحوري والفاعل في العالمين العربي والإسلامي، وهو الدور الذي تعول عليه بروناي لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.

واهتمت الصحف بتأكيد المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتوافق مع إمكانات الدولتين، خاصةً على صعيد التعاون الثقافي والديني، حيث استعرض الرئيس جهود مصر خلال السنوات الماضية في مكافحة وتقويض الفكر المتطرف، ودور المؤسسات الدينية في مصر لتصويب الخطاب الديني، وإشارته إلى حرص مصر على استمرار دور الأزهر الشريف في بروناي كمنارة لنشر القيم السمحة للإسلام الحنيف بوسطيته واعتداله، وهو ما أشاد به السلطان حسن بلقيه، مؤكداً أهمية الدور المصري في مواجهة خطاب التطرف والكراهية ونشر الفكر الإسلامي المعتدل، ومشيراً إلى ما يحظى به الأزهر الشريف من مكانة رفيعة لدى شعب سلطنة بروناي لتأثيره الثقافي والديني الواسع وقدرته على نشر الصورة الحقيقية لصحيح الإسلام وتصويب الخطاب الديني.

كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين في ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة بهدف صون السلم والأمن الإقليمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتشاور في مختلف المحافل الدولية.

كما ألقت الصحف الضوء على التعزية التي وجهها الرئيس لأسر الشهداء في الحادث الإرهابي في محيط القصر العيني، وتأكيده على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.

وأبرزت الصحف ما كشفت عنه تحقيقات وزارة الداخلية عن أن حادث «معهد الأورام» كان نتيجة عمل إرهابي باستخدام سيارة مبلغ بسرقتها بداخلها كمية من المتفجرات التي كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدي العمليات الإرهابية، وأن حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية هي التي تقف وراء الإعداد والتجهيز لتلك العملية.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام «معهد الأورام» والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

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وأشارت التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدي العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.. وجاري استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فيما تناولت الصحف موضوعات متنوعة غلب عليها الطابع المحلي، فمن جانبها اهتمت الجمهورية بتأكيد مالين بلومبرج الممثل الإقليمى للبنك الإفريقي للتنمية نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإشارتها إلى أن القطاع الخاص سيظل أهم قاطرة للتنمية الآن وفى المستقبل.

وألقت الصحيفة الضوء على كلمتها خلال المنتدى السنوي للاستثمار في أفريقيا الذي يعقده البنك الافريقى للتنمية بالتعاون مع البنك الأفريقى للصادرات والواردات «أفريكسم بنك» حيث أكدت أن عقد هذا المنتدى يستهدف تأكيد استفادة مصر على الوجه الأكمل من مشاركتها الفاعلة في المنتدى الأفريقى الثاني الذي سينعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في نوفمبر المقبل.

وأكدت أن المنتدى الذي سيعقد بجوهانسبرج خلال شهر نوفمبر المقبل يستهدف إحداث تحول في الاستثمارات في مجال الصناعة والتجارة وتعزيز التواصل من أجل نقل الخبرات المصرية لتستفيد بها القارة الأفريقية وتدعيم البنية الأساسية بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات في مصر وأفريقيا وكل ذلك يقود إلى خلق المزيد من فرص العمل والمكاسب.

أما صحيفة «الأخبار» فاهتمت بتنسيق الجامعات وتحت عنوان «اعتماد نتيجة المرحلة الثانية» أفادت بأن نتيجة المرحلة الثانية التي ستعلنها وزارة التعليم تستوعب 230 ألف طالب وطالبة من الحاصلين على حد أدنى بنسبة 78% علمى و68% أدبى، كما سيعلن الوزير عن فتح باب التحويلات إلكترونيا لطلاب المرحلتين الأولى والثانية والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد ولمدة 5 أيام.

وأبرزت تصريحات سيد عطا المشرف العام على التنسيق بأن التحويلات تهدف إلى تقليل الاغتراب وفقا للقواعد المقررة من الأعلى للجامعات.. ومن المقرر أن يرسل مكتب التنسيق النتائج النهائية لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بعد إعلان نتائج التحويلات عقب عيد الأضحى بينما تستأنف الكليات إجراءات التنسيق الداخلي والقبول ببرامج اللغات ببطاقات الترشيح وذلك للطلاب غير الراغبين في التحويل من كلية لأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان وزارة التعليم العالي عن فتح موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارا من السبت 17 أغسطس ولمدة 15 يوما وذلك للحاصلين على حد أدنى 60% من المجموع الكلى للدرجات من طلاب دبلومات المدارس التجارية والزراعية والصناعية والفندقية نظامى 3 سنوات و5 سنوات وكذلك خريجو المعاهد الفنية المتوسطة نظامى سنتان بعد الثانوية التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية، كما تقرر قبول طلاب مدارس دبلوم التمريض وخريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية بحد أدنى 75% من المجموع الكلى للدرجات.

ولفتت الصحيفة إلى إعلان الوزارة عن فتح الباب للتقدم الكترونيا من خلال موقع التنسيق لأداء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة بالقاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف وذلك اعتبارا من بعد غد الخميس وحتى السبت 17 أغسطس الجاري، حيث تعقد الاختبارات أيضا للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة «عمارة فنون»، وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

أما صحيفة الأهرام، وتحت عنوان «لا أمراض وبائية بين الحجاج المصريين» أبرزت تصريحا للدكتور محمد ضاحى رئيس البعثة الطبية للحج، قال فيه «إنه لم تكتشف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح أمس، وأشار إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها.

كانت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح أمس 30 ألف حالة مرضية حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 26360 حالة مرضية بمكة المكرمة و3675 حالة في المدينة المنورة.