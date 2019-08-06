شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 6 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام ٢٠١٩. Advertisements تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس الإرهابي» في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية. يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، في قاعة صلاح طاهر معرض نتاج ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال التي نظمتها الأوبرا خلال فترة الصيف. يبدأ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، زيارة إلى كينيا لتعزيز التزام واشنطن بالسلام والأمن في القرن الأفريقي والمصالح التجارية في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 6 أغسطس 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.