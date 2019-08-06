شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تتأهب للعيد بخطة للمتنزهات والشواطئ ومواقف المصطافين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمت هيئة النقل العام بالإسكندرية استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لتوفير سبل الراحة ووسيلة مواصلات مناسبة للمواطنين والزوار المتوقع وصولهم لقضاء إجازة العيد بالثغر.

وكشف المهندس محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، عن وضع خطة مقسمة إلى 3 محاور تتضمن المتنزهات والشواطئ ومواقف استقبال المصطافين، تعتمد فى تنفيذها على تسيير وسائل نقل الهيئة فى أبهى صورها من حيث النظافة والمواعيد إلى جميع المزارات والمتنزهات بالإسكندرية، مؤكدًا أن الخدمة تعمل من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى.

ولفت إلى أن عملية تنظيف تجرى للأتوبيسات وعربات الترام، لظهورها بالشكل الحضارى واللائق بمدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى تنظيف حرم السكة بترام الرمل والمدينة.

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وأوضح «زكريا» أن المحور الأول يخدم المنتزهات والحدائق العامة مثل المنتزه والحديقة الدولية والغابة الترفيهية وحديقة الحيوان وأنطونيادس وسموحة والداون تاون وكارفور وجرين بلازا.

ويخدم المحور الثانى جميع شواطئ الإسكندرية من أبوقير إلى الساحل الشمالى حتى قرية مراقيا وبرج العرب، بالإضافة إلى تدعيم خطوط الكورنيش والشواطئ المختلفة بغرب الإسكندرية مثل البيطاش «شهر العسل» والهانوفيل و6 أكتوبر.

وعن المحور الثالث قال إنه لمواقف استقبال وسفر المصطافين مثل منطقة سيدى جابر وميدان الشهداء بمحطة مصر والموقف الجديد والكيلو 21 إلى جميع أنحاء الإسكندرية، بالإضافة إلى تدعيم الخطوط، التى تخدم مدينة برج العرب والأماكن الملحقة بها.

وأكد أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة، خلال فترة عيد الأضحى، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل لسرعة التصرف فى جميع مناطق الهيئة لمتابعة تكدس الركاب وإعادة توزيع السيارات العاملة، طبقًا للكثافة وعمل التدعيم اللازم.