نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ومحاكمة 213 متهمًا.. أخبار متوقعة اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
ينشر "الخليج 365" عددًا من الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء.
- يعلن اليوم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.
- تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي" في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية.
- يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، قاعة صلاح طاهر، معرض نتاج ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال التي نظمتها الأوبرا خلال فترة الصيف.
- يبدأ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل زيارة إلى كينيا، لتعزيز التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن في القرن الأفريقي والمصالح التجارية في المنطقة.
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