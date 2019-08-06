القاهرة 36.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وخليج السويس، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 31

السلوم 23 31

سيوة 24 36

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 26 35

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 37

العريش 24 32

رفح 23 32

رأس سدر 27 38

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نخل 20 36

نويبع 29 37

طابا 28 35

كاترين 18 32

الطور 28 37

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 31 38

مرسى علم 29 37

الفيوم 26 37

بنى سويف 26 37

المنيا 26 37

أسيوط 27 38

سوهاج 28 39

قنا 28 40

الأقصر 28 41

أسوان 30 42

أبوسمبل 30 42

الوادى الجديد 28 42

شلاتين 26 37

أبو رماد 27 35

حلايب 27 33

رأس حدربة 28 33​