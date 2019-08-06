شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد الحركة القضائية لمجلس الدولة بـ«القضاء الإداري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة الإدارية العليا، أمس الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019/2020، حيث راعت العديد من الاعتبارات وفقا لقانون المجلس ولائحته المنظمة لهذا لشأن.

وقال المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمين عام مجلس الدولة المتحدث الرسمى، أنه قد روعى فى إعداد الحركة القضائية سرعة الفصل فى القضايا المتنوعة وبصفة خاصة المنازعات الضريبية ومنازعات الاستثمار واسترداد اراضى الدولة تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، وأضاف أن الحركة القضائية لهذا العام شهدت زيادة غير مسبوقة فى تاريخ مجلس الدولة فى عدد القضاة الملحقين بمحكمة القضاء الإدارى حيث بلغ عددهم 722 قاضياً، وكذلك زيادة فى عدد قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية لسرعة الفصل فى قضايا موظفى الدولة والدعاوى والطعون التأديبية إذ بلغ عدد قضاة المحاكم الإدارية 268 قاضياً، كما بلغ عدد قضاة المحاكم التأديبية 153 قاضياً.

ونصت الحركة على تولى المستشار يسرى هاشم الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإدارى، والمستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش الفنى، والمستشار محمد محمود فرج حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضى الدولة، والمستشار أنور أحمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

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كما تضمنت الحركة إلحاق عدد مناسب من القضاة فى قسم التشريع لسرعة مراجعة مشروعات القوانين واللوائح المقدمة من الحكومة ومجلس النواب.

وتنشر «المصرى اليوم» أبرز ما تضمنته الحركة القضائية لمجلس الدولة هذا العام، حيث تشكلت الأمانة العامة برئاسة المستشار فؤاد عبدالفتاح وضمت كلا من المستشارين حسام الدين لويزى ومحمد سعيد شادى ومحمد عبدالنعم عبدالوهاب ومحمد محمود شوقى شاكر وعصام عبدالعزيز الشعراوى وعبدالرحمن عيد حسانين.

كما تضمنت الحركة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الخاص، حيث تشكلت من المستشارين أكرم شوقى عبدالحليم، ومرو المقاول ومصطفى أبواليزيد ومحمد عمرو بركات وعمرو أبوبكر الصديق البارودى.

ونص قرار اعتماد الحركة القضائية أيضا على تشكيل مركز الدراسات والبحوث القضائية، حيث نص على أن يتولى المستشار أحمد عزت مناع رئاسة المركز، وأن يضم فى عضويته كلا من المستشارين عمرو البارودى ومحمد هانى صلاح الدين مصطفى ومحمد جمال سعد باشا وعبدالله يس تاج الدين يس.

وحددت الحركة يوم 19 أغسطس الجارى كأقصى موعد لتقديم التظلمات من القضاة أعضاء المجلس على ما جاء بالحركة.