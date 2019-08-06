شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تصطحب الطفلة هبة ضحية التعذيب في نزهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحبت منال ميخائيل، محافظ دمياط، أمس، الطفلة هبة محمد رضا، التى تعرضت لتعذيب على يد زوجة أبيها، بسيارتها فى جولة تنزه فى شوارع مدينة رأس البر، وفندق اللسان، ومدينة الألعاب الترفيهية، فى محاولة لإخراجها من الحالة النفسية التى تمر بها، وحاولت تقديم بعض العصائر والآيس كريم لها، إلا أن الطفلة رفضت تناولها تماماً وظلت صامتة واكتفت بمشاهدة بعض أفلام الكارتون على الهاتف الشخصى للمحافظ.

كانت المحافظ زارت الطفلة «8 سنوات» فى مستشفى دمياط التخصصى، مساء أمس الأول، للاطمئنان على حالتها، وأهدتها بعض الهدايا والشيكولاتة، واطمأنت على توفير الرعاية الطبية والنفسية الكاملة لها، ووعدت بالتأكد من وجود مكان مناسب تتلقى فيه الرعاية الكاملة عقب خروجها من المستشفى لضمان عدم تكرار الواقعة.

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وقالت إنه فور تلقى البلاغ بالواقعة، اتخذت لجنة حماية الطفل فى المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة، وتم استقبالها بقسم الفندقة فى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وعرضها على استشارى أمراض نفسية لتقديم الدعم النفسى لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين فيها، والتواصل مع المجلس القومى للأمومة والطفولة.

كانت الطفلة التى تنتمى لقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، تعرضت للتعذيب على مدار سنة هى عمر زواج والدها من إحدى السيدات عقب انفصاله عن والدتها، وسط سلبية الأب ومسايرة زوجته التى تنوعت أصناف التعذيب التى كانت تكيلها للطفلة من الضرب إلى الكى بالنار لإجبارها على أداء أعمال منزلية شاقة.

العناية الإلهية أنقذت الطفلة، عندما نسى الأب وزوجته الباب مفتوحا وخرجا، فانتهزت الطفلة الفرصة وخرجت مسرعة، ونقلها جدها لأبيها إلى المستشفى مصابة بكسر مضاعف فى 4 ضلوع، وعليها آثار حروق وضرب فى مختلف أنحاء جسدها، وهو ما دفع المستشفى إلى إبلاغ الشرطة. وأمرت النيابة بإلقاء القبض على الأب وزوجته التى اعترفت بتعذيب الطفلة.