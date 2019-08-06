شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل «مبنى الركاب 2» في مطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مطار الغردقة الدولى، أمس، بدء التشغيل التجريبى لصالتى السفر والوصول الدولى بمبنى الركاب رقم ٢ بالمطار، حيث استقبلت ٤ رحلات دولية أقلت نحو ٨٠٠ سائح، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير والصيانة والإنشاءات الجديدة، وافتتاح الفريق يونس المصرى، وزير الطيران، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، للمبنى، الثلاثاء الماضى.

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كانت الشركة المصرية للمطارات قد انتهت من أعمال تطوير والإنشاءات الجديدة والمنظومة الأمنية بمبنى ٢ بمطار الغردقة الدولى، وذلك بعد نحو ٢٠ شهرا من إغلاق المبنى وشملت أعمال التطوير والتجديد تركيب المنظومة الأمنية الجديدة «ctx» والقيام بأعمال التطوير الشاملة، ورفع الكفاءة للمبنى حسب المواصفات الدولية والعالمية، والتى طالبت بها لجان التفتيش الأجنبية التى زارت المطار.

وزادت القدرة الاستيعابية لمبنى الركاب رقم ٢ ليكون جاهزًا للزيادة المرتقبة فى أعداد الأفواج السياحية الوافدة من وإلى مدينة الغردقة، إحدى أهم مدن الجذب السياحى العالمى، حيث يستوعب مبنى الركاب الجديد نحو 7.5 مليون راكب سنوياً، ويحتوى المبنى على صالتى سفر ووصول و11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات بواسطة جسور مباشرة، إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة بواسطة الحافلات، ويستحوذ المبنى الجديد على 45% من إجمالى رحلات التشغيل بالمطار وتحول إليه معظم الرحلات الأوروبية والداخلية.

ويضم المبنى 72 كاونتر حجوزات لتسجيل المغادرين واستلام الحقائب، بالإضافة إلى كاونترين لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، كما تم تطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولى ومنظومة السيور ومنطقة فرز الحقائب للمغادرين من خلال العمل بنظام نقل آلى يحتوى على 6 سيور لنقل حقائب الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين، وكذلك تم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكترونى بالأبواب، بإجمالى 486 كاميرا، وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، وتركيب منظومة إضافية للكشف الأوتوماتيكى لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائى، وبوابة بيومترية إضافية بمنطقة Sorting Area وأجهزة الكشف عن المتفجرات، وتطويـــر السقــف المعلق لصالتى السفر والوصول الدولى بإجمالى 17500 متر مربــع، وتحديث نظام الإضاءة واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة.