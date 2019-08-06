شكرا لقرائتكم خبر عن 432 أميًا في لجان الامتحانات: «ههيا» أولى قرى الصعيد الخالية من الأمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، أنه تقدم لأول اختبارات محو الأمية من أهالى قرية ههيا أكثر من 432 دارسا ودارسة تلقوا خدمات قافلة جامعة المنيا المتكاملة بفصول محو الأمية بالقرية.

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يأتى ذلك ضمن الخدمات التى قدمتها القافلة لأهالى القرية والتى شملت خدمات طبية وزراعية وبيئية وتوعوية، والتى بدأت منذ أول يوليو الماضى وتستمر أعمالها حتى الآن، مضيفاً أنه أجريت أول الاختبارات للدارسين بمدرسة ههيا للتعليم الأساسى بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة المنيا، وتجاوزات نسبة من اجتازوا الاختبارات الـ65% من الدراسين.

وأشار إلى أنه يُعاد الاختبار لمن لم يجتازه الخميس المقبل بمدرسة أبناء الثورة بمحافظة المنيا، وذلك عن طريق لجان الاستكتاب بالهيئة.

وأكد الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه كان من ضمن أولويات قافلة الجامعة محو أمية المواطنين بالقرية، بمشاركة طلاب الجامعة وبالتعاون مع مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالهيئة العامة لتعليم الكبار، لافتًا إلى أنه تم تحديد موعد الاختبارات للدراسين والتى بدأت فى الثالث من أغسطس الجارى، استعداداً لإعلانها أولى قرى الصعيد الخالية من الأمية.