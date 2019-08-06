شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السعودية تكرم البعثة الطبية المصرية للحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت وزارة الصحة السعودية، مساء الاثنين، البعثة الطبية المصرية للحج، تقديرا لمجهوداتها المبذولة لخدمة الحجاج المصريين.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها وزارة الصحة السعودية لتكريم رؤساء البعثات الطبية لعدد من دول العالم التي تقدم الخدمات الصحية لوفودها بالمملكة، بحضور الدكتور وائل مطير، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والدكتور سمري عسيري، مدير عام إدارة الحج والعمرة.

ذكر بيان لوزارة الصحة والسكان، الاثنين، أن حفل التكريم حضره كل من الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، والدكتور محمد حساني، نائب رئيس البعثة، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة.

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قال الدكتور عمرو قنديل إن التكريم يأتي نتيجة عمل دؤوب للبعثة، والتزامها بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في العيادات الطبية، إضافة إلى الخدمات الصحية الأولية والتي تقدمها البعثة لضيوف الرحمن.

وأكد «قنديل» أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميًا، وتوجه بتذليل كافة التحديات أمام البعثة منذ التجهيزات والتحضيرات الأولية حتى فتح العيادات وتقديم الخدمات الصحية للحجاج المصريين، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعد فخرًا للبعثة الطبية المصرية، والتي دائمًا تأتي في مقدمة البعثات الطبية بالمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد ضاحي عن بالغ سعادته لتكريم البعثة الطبية للحج لهذا العام بهذا الشكل المشرف، مهديًا هذا التكريم لوزيرة الصحة والسكان، ولجميع أعضاء البعثة الطبية، الذين يعملون ليل نهار لخدمة الحجاج المصريين، رافعين شعار «خدمة الحجيج شرف لنا».

وقال «ضاحي» إن وزارة الصحة السعودية أكدت نقل كافة المرضى المصريين المحتجزين بالمستشفيات السعودية إلى مستشفيات المشاعر «بمنى وعرفات» لأداء مناسك الحج، مشيدًا بالمجهودات التي تبذلها وزارة الصحة السعودية لخدمة المرضي المصريين بشكل خاص والمرضي من جميع الدول بشكل عام.