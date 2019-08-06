شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يعزي السيسي والمصريين في ضحايا انفجار معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام وسط القاهرة.

نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الاثنين، عن ولي العهد قوله: «علمت بنبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».