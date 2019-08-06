​رئيس حزب الغد يدين حادث معهد الأورام: سنمضي بالوطن إلى الأمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أدان المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد، الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف المدنيين، والذي شهده محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة تصادم سيارة محملة بمواد متفجرة مع سيارات أخرى.

وأكد "موسى"، في بيان اليوم الاثنين، أن الحادث استهدف مواطنين أبرياء وأطفالا ومرضى عزل، قائلا :"ان استهداف مصر والمصريين لن يمر ولن نتجاوز عنه أو نتسامح معه ومصر ماضية في حربها على الإرهاب وميليشياته، وماضيه في خطوات التقدم والتنمية والبناء والإنجاز ولن تنجح قوى الشر والإرهاب في إيقاف أو تعطيل المسيرة.

وأوضح رئيس حزب الغد، أن هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر على مسيرة تنمويه تسابق الزمن وتتحدى الصعاب في كل المجالات، وإرادة وطنيه لاتلين وجيش عظيم يزود عن الوطن يحميه ويبنيه وشرطه باسله تقدم المثل والرمز كل يوم وعلى مدار الساعه، وشعب صابر وعنيد يعلم حجم التحديات والمخاطر ويقف مع قائده الرئيس عبدالفتاح السيسي ويدعمه.

وأختتم حديثه :"رحم الله الشهداء الابرار وخالص العزاء لزويهم ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".