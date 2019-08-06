أخبار مصر | "ننعى الضحايا".. ردود أفعال رؤساء الجامعات في الحادث الجبان بمعهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ننعى الضحايا".. ردود أفعال رؤساء الجامعات في الحادث الجبان بمعهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، في الدقائق الأخيرة من مساء السبت الماضي، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

ونعى عدد من رؤساء الجامعات، ضحايا الحادث الإرهابي الخسيس، الذي نتج عن انفجار إحدى السيارات في منطقة القصر العيني أمام معهد الأورام، مساء الأحد، وراح ضحيته عدد من المواطنين الأبرياء وأصيب آخرين.

رئيس جامعة المنيا ينعى ضحايا حادث معهد الأورام: كلنا صف واحد ضد الإرهاب

نعى الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، ضحايا الحادث الإرهابي الخسيس، مشيرًا إلى أن هذا العمل الإرهابي ضد القيم الإنسانية، ويتنافى مع جميع الشرائع السماوية، مؤكدا أن الشعب والدولة بمؤسساتها كافة، تقف صفا واحدا خلف قيادتها السياسية، لمواجهة الإرهاب الغاشم، واجتثاثه من جذوره.

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص التعازي لأسر الشهداء، ممن سقطوا ضحايا الحادث الإرهابي الجبان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

جامعة عين شمس تنعى شهداء الانفجار الإرهابي بمحيط معهد الأورام

وتقدمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، ونواب رئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والأمناء المساعدين والجهاز الإداري بجامعة عين شمس بخالص التعازى للشعب المصرى العظيم ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان الذي وقع مساء أمس بمحيط منطقة القصر العينى.

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وتمنت إدارة الجامعة الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها مع الدولة المصرية بكل مؤسساتها في مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره حفظ الله مصرنا الغالية قيادة وشعبا من كل شر.

جامعة المنصورة تنعى ضحايا حادث معهد الأورام

نعى الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، باسمه وباسم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وموظفي الجامعة وطلابها بخالص الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم أمام معهد الأورام.

وقال رئيس الجامعة في بيان له: " ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والصحة والعافية".

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.