أخبار مصر | وزارة الصحة السعودية تكرم البعثة الطبية المصرية للحج لمجهوداتها المبذولة لخدمة الحجاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الصحة السعودية تكرم البعثة الطبية المصرية للحج لمجهوداتها المبذولة لخدمة الحجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم، البعثة الطبية المصرية للحج وذلك لمجهوداتها المبذولة لخدمة الحجاج المصريين لعام 1440ه- 2019م.

جاء ذلك خلال إحتفالية نظمتها وزارة الصحة السعودية، لتكريم رؤساء البعثات الطبية لعدد من دول العالم التي تقدم الخدمات الصحية لوفودها بالمملكة العربية السعودية، بحضور الدكتور وائل مطير، مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والدكتور سمري عسيري، مدير عام إدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة السعودية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ان حفل التكريم حضره كل من: الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، والدكتور محمد حساني، نائب رئيس البعثة، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة.

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وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن هذا التكريم يأتي نتيجة عمل دؤوب للبعثة، والتزامها بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى العيادات الطبية، بالإضافة إلي الخدمات الصحية الأولية والتي تقدمها البعثة لضيوف الرحمن.

وأكد " قنديل" على ان متابعة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لأعمال البعثة يوميا، كان له عظيم الأثر فى حصول البعثة اليوم على هذا التكريم، من خلال توجيهاتها المستمرة وتذليل كافة التحديات أمام البعثة منذ التجهيزات والتحضيرات الأولية حتى فتح العيادات وتقديم الخدمات الصحية للحجاج المصريين، مشيرا إلى ان هذا التكريم يعد فخرا للبعثة الطبية المصرية، والتى دائما تأتي في مقدمة البعثات الطبية بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد ضاحي، عن بالغ سعادته لتكريم البعثة الطبية للحج لهذا العام بهذا الشكل المشرف، مهديا هذا التكريم لوزيرة الصحة والسكان، ولجميع أعضاء البعثة الطبية، الذين يعملون ليل نهار لخدمة الحجاج المصريين، رافعين شعار " خدمة الحجيج شرف لنا".

وقال " ضاحي" إن وزارة الصحة السعودية أكدت على نقل كافة المرضى المصريين المحتجزين بالمستشفيات السعودية إلي مستشفيات المشاعر "بمنى وعرفات" لأداء مناسك الحج، مشيدا بالمجهودات التى تبذلها وزارة الصحة السعودية لخدمة المرضي المصريين بشكل خاص والمرضي من جميع الدول بشكل عام.