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إسبانيا تدين الحادث الإرهابي في محيط معهد الأورام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دانت حكومة إسبانيا الحادث الإرهابي الذي وقع، منتصف ليل الأحد، في محيط المعهد القومي للأورام، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

أعريت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، في بيان، الاثنين، عن خالص تعازيها للسلطات المصرية وأسر الضحايا، متمنية الشفاء التام والعاجل للمصابين.

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