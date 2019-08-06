شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ما أجمل التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لتكاتف المصريين والأشقاء العرب بعد حادث انفجار معهد الأورام القومي بالمنيل، الذي وقع مساء الأحد، وأسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «ما اجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب وانا اري تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار».

وأضاف: «وهذا ان دل فهو يدل على حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة.. حمى الله أوطاننا ووقاها من كل شر».