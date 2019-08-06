شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تستقبل عيد الأضحى برفع درجة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتوفير أماكن مناسبة بالأسواق التابعة للمحافظات لبيع منتجات جهاز الخدمة الوطنية من الخضروات والفاكهة لضبط الأسعار، وذلك فى إطار استعدادات المحافظات لاتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة لاستقبال عيد الأضحى، فى ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال العيد بالكميات والأسعار المناسبة.

كما وجه الوزير، الإثنين، بالتوسع فى خطة تعميم منافذ بيع السلع لتشمل المدن والقرى ضماناً لوصول السلع بأسعار مخفضة لأكبر قطاع من المواطنين، مشدداً على ضرورة سرعة تدبير الأماكن المناسبة لإقامة شوادر اللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وشدد شعراوى على ضرورة اتخاذ المحافظات إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح أولاً بأول وتحرير محاضر بيئية للمخالفين وفتح المجازر أمام المواطنين وعدم إقامة شوادر بيع الخراف بالميادين العامة والشوارع الرئيسية واقتصار إقامتها على الشوارع الداخلية والمناطق البعيدة مع ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من الوحدات المحلية ضماناً لالتزامها بالإجراءات البيئية لعدم إعاقتها للمرور.

كما شدد الوزير على رفع حالات الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق لاستقبال العيد وتوفير الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال هذه الفترة، وطلب تشكيل حملات مشتركة من المديريات الخدمية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ووضع بدائل وحلول فى حالة الطوارئ فى الخدمات الأساسية التى يتعامل معها المواطن بشكل يومى مثل الصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والنظافة.

ووجه الوزير المحافظين بضرورة متابعة مواقف السيارات سواء نقل عام أو سرفيس أو نقل الركاب أو أجرة، خلال إجازة العيد خاصة مع زيادة أعداد المسافرين إلى محافظاتهم ضماناً لعدم استغلالهم من جانب السائقين، كما وجه بضرورة التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات ومراكز الأزمات بالمحافظات على مدار الساعة والإبلاغ عن أى ملاحظات أو طوارئ أو مشكلات لحلها أولاً بأول.

وأشار الوزير إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستعد تقارير متابعة يومية عن مدى توافر السلع الأساسية واللحوم والأضاحى فى جميع منافذ بيع السلع بالمحافظات مع تشديد الرقابة البيطرية على منافذ بيع اللحوم والمجازر مع وضع برنامج زمنى لفتح المجازر وضمان استمراريتها قبل العيد بأيام.

وأضاف الوزير أن المحافظات ستفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين، وستراجع إنارة جميع الطرق وتخصص أطقما من الإنقاذ المركزى فى جميع المرافق والخدمات بجميع المراكز والمدن فى المحافظات، كما سيتم تكثيف الحملات المرورية واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين.

وفى البحيرة، نفذت الوحدات المحلية لمراكز دمنهور وإيتاى البارود والمحمودية وكفر الدوار وأبوحمص والدلنجات وكوم حمادة وبدر، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين وهيئة الرقابة الإدارية ومديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، حملات تموينية، أسفرت عن ضبط عدد من الصيدليات تعرض كميات من الأدوية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها خارج التأمين الصحى، وكمية من مستحضرات التجميل غير مطابقة للمواصفات.

وضبطت الحملات مخزنا للمواد الغذائية بمركز إيتاى البارود يقوم صاحبه بتجميع المواد الغذائية الفاسدة لبيعها للمواطنين، وتم ضبط 450 باكتة مياة غازية منتهية الصلاحية منذ عام، و133 عبوة أسمدة محظور بيعها خارج الجمعيات الزراعية.

وضبطت الحملات أيضًا عددًا من المطاعم الكبرى بمدينة دمنهور لحيازتها لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وعرض لحوم مكشوفة بمركز المحمودية، وتم تحرير 6 محاضر لمحال جزارة لحيازتها وعرضها لحومًا بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومحال بقالة لحيازتها وعرضها عبوات حليب ومياه غازية وسناكس منتهية الصلاحية.

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وتم تحرير 15 محضرًا للذبح خارج المجازر الحكومية بمراكز كفر الدوار وأبوحمص والدلنجات وإدكو وكوم حمادة وبدر، وتحرير 7 محاضر لمحال ملابس جاهزة بدمنهور لقيامها بتخفيضات فى الأسعار دون تصريح، كما تم تحرير 10 محاضر متنوعة بمركز ومدينة بدر لبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر وأخرى مكشوفة وبيع منتجات مجهولة المصدر.

وتأتى الحملات تفعيلاً لتوجيهات المحافظ هشام آمنة بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمحال التجارية، خصوصًا مع قرب حلول العيد للحفاظ على استقرار الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية والتموينية ومكافحة الغش الغذائى والتحقق من صلاحية المنتجات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد «المحافظ» على ضرورة استمرار تلك الحملات يوميًا لمتابعة الالتزام بالأسعار المحددة ومواجهة الغش التجارى والتأكد من التزام جميع المحال التجارية والمطاعم بإجراءات وقواعد السلامة العامة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفى شمال سيناء، رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى استعدادا للعيد.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إن أدوية الطوارئ وأكياس الدم من مختلف الفصائل والبلازما والأوكسيجين والأمصال متوفرة، وتم التأكد من جاهزية مولدات الكهرباء الاحتياطية لمواجهة أى طارئ، كما تم إلغاء إجازات الفرق الطبية والطوارئ بالمستشفيات، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة فى ديوان عام المديرية والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات فى وزارة الصحة، ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الصحى، مع التشديد على مديرى المستشفيات بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى حالات مرضية يتم استقبالها.

وأشار كامل إلى تواجد جميع الفرق الطبية خلال أيام العيد، علاوة على فرق الانتشار السريع التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، بخلاف تواجد أعضاء هيئات التدريس من أساتذة الجامعات المشاركين فى بروتوكولات التعاون بالمستشفيات على مستوى المحافظة.

وأضاف كامل أنه تم تشكيل لجان مرور وتفتيش من مديرية الصحة لمتابعة أعمال الطوارئ بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لمرفق الإسعاف بهدف تأمين الساحات أثناء صلاة العيد، وكذلك تأمين الشواطئ والمتنزهات وأماكن التجمعات أثناء الاحتفالات.

وفى سوهاج، أعلن المحافظ، الدكتور أحمد الأنصارى، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالجهاز التنفيذى والأمنى بالمحافظة، والمستشفيات، ومرفق الإسعاف، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وعقد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، استعداداً لاستقبال العيد. وشدد المحافظ فى تصريحات، الإثنين، على التواجد الأمنى بمحيط المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات، وتأمين ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأماكن تردد المواطنين من أول أيام العيد حتى نهاية إجازة العيد، مشيراً إلى تشكيل لجنة للمرور المستمر على مدار الـ24 ساعة، مكونة من قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات.

وشدد المحافظ على جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحى من خلال 27 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة تخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية، كما تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقى الشكاوى، ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد، على أن يتم وقف جميع الراحات والإجازات خلال العيد، حرصاً على استمرار العمل على مدار 24 ساعة.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، والطب البيطرى، والأمن، والصحة، والبيئة لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى، بالإضافة لتجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور، ورفع درجة الاستعداد بالإدارات والمرافق العامة، وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحى، مع تشكيل غرفة عمليات للمتابعة، ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يومياً من الحدائق العامة وأماكن التجمعات، ومتابعة المعديات النيلية، واللنشات، والمراكب الشراعية فى النيل، والمراسى والعائمات بأنواعها، من حيث توافر التراخيص والسلامة الإنشائية والتجميل.

وشدد الأنصارى على تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز، والتأكد من توافر الخبز، وشن حملات مفاجئة على المطاعم، وسلاسل «السوبر ماركت» والجزارة لضبط السوق، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة، خلال عطلة العيد، لتلقى بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.