شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يؤكد وقوفه إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة المنيل في العاصمة المصرية القاهرة، وأوقع عدداً من القتلى والجرحى.

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وحسب وكالة الأنباء اليمنية التي تبثُ من الرياض وعدن، جددت الخارجية اليمنية في بيان «وقوف اليمن، قيادة وحكومة وشعباً، إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، في مواجهة الإرهاب، وكل ما تتخذه من إجراءات من اجل الحفاظ على أمنها واستقرارها».

ودعت الخارجية اليمنية «المجتمع الدولي إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء».

وأعربت عن «خالص العزاء وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر الشقيق واسر الضحايا»، «متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل».